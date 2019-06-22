دبي تستقطب أبرز التجاريين في معرض الأدوات والمعدات

المصدر: دبي - البيان

اختُتمت في دبي مؤخراً فعاليات معرض الأدوات والمعدات «هاردوير آند تولز» الشرق الأوسط 2019 بنجاح، حيث قدم العارضون من جميع أنحاء العالم أحدث الأدوات والمواد والآليات للشارين وصناع القرار.

وبوصفه منصة التواصل والمعرض التجاري الوحيد للمعدات والأدوات والمواد والماكينات، لا يزال «هاردوير آند تولز» المنصة الوحيدة لصانعي الأدوات والمعدات لعرض أحدث خطوط إنتاجهم في هذا السوق المزدهر، مما جعل الحدث يستقطب الكثيرين من التجاريين في المنطقة.

أقيم المعرض بالتزامن مع معرض أوتوميكانيكا دبي 2019 وشهد إقبالاً كبيراً من التجاريين من المنطقة على مدار أيام المعرض الثلاثة. وقد أبدى الزوار إعجابهم بما رأوه في المعرض حيث أكدت ردود الفعل الإيجابية أن سوق أدوات وماكينات الجودة في المنطقة لا يزال قوياً.

وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة «فنتشرز أونسايت»، من المتوقع أن يكون 2019 عامًا جيدًا بشكل عام للصناعة، حيث من المتوقع أن تُرسى عقود بقيمة 69 مليار دولار في قطاع تشييد المباني بدول مجلس التعاون الخليجي، في حين يتوقع أن تُرسى عقود جديدة في سوق إنشاءات البنية التحتية بقيمة 22.2 مليار دولار. ومن المتوقع أيضًا أن يكون الإنشاء في صناعة الطاقة صحيًا، حيث ينتظر أن ترسى عقود جديدة بقيمة أكثر من 47.2 مليار دولار في العام.

وقد أبدى العارضون رضاهم عن مردود السوق وأكدوا على قيمة المعرض الهائلة كمنصة للوصول إلى سوق أوسع. وقال عزيز مالك زادة، مدير شركة جولدن تولز للتجارة: «هذه هي مشاركتنا الأولى في معرض هاردوير آند تولز الشرق الأوسط».

وتابع: «نصدر منتجاتنا إلى دول أخرى مثل العراق وأفغانستان بالإضافة إلى سوق التجزئة والجملة هنا. تتركز أعمالنا الرئيسية في أجهزة الضواغط وآلات اللحام. وتعد تنزانيا والعراق هما أكبر دولتي تصدير لدينا. أداء سوق دول مجلس التعاون الخليجي جيد ويسرنا أن يكون لدينا زوار من عمان والبحرين والكويت والسعودية».