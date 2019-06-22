نظام ذكاء اصطناعي للتعرف على الوجوه

المصدر: دبي - البيان

أبرمت «إن إن تي سي» التي تتخذ من دبي مقراً لها والمعنية بتطوير البرامج وتوريد الحلول شراكة جديدة مع شركة «فوزيكس» الأمريكية لتزويد موظفي الأمن في الدولة بأول نظام ذكاء اصطناعي مستقل في العالم يتعرّف على الوجه.

وقال ديميتري دوشاني، مدير عام شركة إن إن تي سي: «يستخدم برنامجنا خوارزمية تعرّف على الوجه ذات جودة عالية جداً. فبعد سنوات طويلة من العمل الجاد والمستمر، نجحنا في تحقيق مستوى فائق من الدقة هو عملياً فريد من نوعه ولا مثيل له. ويكمن الهدف من هذه التكنولوجيا في استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز في إجراءات تنفيذ القانون».

وقد اختبر المعهد الأمريكي الوطني للمعايير والتقنية جهاز التعرّف على الوجه المستقل هذا، وأظهر الاختبار معدلاً إيجابياً حقيقياً بنسبة 97.45%، وهذا ما يشير إلى نسبة مئوية عالية من المطابقات، بينما سجل معدلاً إيجابياً خاطئاً بنسبة 0.1% فقط عند اختبار خوارزمية إن إن تي سي للتعرّف على الوجه ضمن قاعدة من أكثر من مليون وجه.