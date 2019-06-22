«أبل» تستدعي مئات الأجهزة من «ماك بوك برو»

المصدر: نيويورك - وكالات

استدعت شركة «أبل» مئات الأجهزة من فئة «ماك بوك برو» بشاشة 15 بوصة، بسبب ارتفاع درجة حرارة بطاريتها، الأمر الذي يجعلها خطراً على السلامة العامة للجهاز والمستخدم.

وقالت الشركة إن هذه الوحدات تم بيعها في الفترة بين سبتمبر 2015 وفبراير 2017 ويمكن التعرف عليها من خلال الرقم التسلسلي الخاص بكل منها، فيما أوضحت الشركة أن هذا الاستدعاء لا يؤثر على أي من الأجهزة الأخرى ذات 15 بوصة سواء كانت ماك برو أو ماك نوت بوك.

ولمعرفة الأجهزة المتأثرة يمكن للمستخدمين الضغط على شعار أبل في أعلى القائمة بالزاوية العلوية، ثم فحص الرقم التسلسلي حال كان الجهاز يحمل شاشة ريتينا وتمت صناعته في منتصف 2015.