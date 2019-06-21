هجمات إلكترونية تستهدف سرقة معلومات عسكرية من دول آسيوية

المصدر: دبي - البيان

كشف باحثون لدى «كاسبرسكي» عن حملة تجسس إلكتروني معقدة تهدف إلى سرقة المعلومات من كيانات دبلوماسية وحكومية وعسكرية في بلدان بجنوب آسيا.

وذكر الباحثون أن الجهة الكامنة وراء الحملة الهجومية هي مجموعة التجسس الإلكتروني «Platinum»، التي ساد الاعتقاد بأنها كانت قد بادت وانتهت، نظراً للجوئها إلى استخدام أسلوب «ستيغانوغرافيا»، أو إخفاء المعلومات، كي تحافظ على نشاطها التخريبي غير مرئي لفترة طويلة.

وحذّر الباحثون منذ مدّة من مخاطر الستيغانوغرافيا، وهو ممارسة تقوم على نقل البيانات بتنسيق مخفي، حيث يتم تماماً إخفاء حقيقة إرسال البيانات. ويختلف هذا الأسلوب عن «التعمية» الذي يُخفي البيانات فقط دون أن يُخفي إرسالها.

ووصف أليكسي شولمين الباحث الأمني في كاسبرسكي، حملات Platinum، طوال وجودها المعروف، بالدقيقة والمتقنة، معتبراً أن البرمجية الخبيثة المستخدمة في هذا الهجوم ليست شيئاً مختلفاً عن ذلك.