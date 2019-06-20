طيران الإمارات تنال جائزة سكاي تراكس لأفضل نظام ترفيه جوي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نالت طيران الإمارات للسنة الخامسة عشرة على التوالي جائزة «أفضل نظام ترفيه جوي» ضمن جوائز سكاي تراكس للناقلات الجوية العالمية 2019 التي أقيمت خلال معرض باريس للطيران.

وتعد جوائز سكاي تراكس معياراً عالمياً يحتفي بتميز الناقلات الجوية. وقد تم منح جوائز هذا العام بناءً على تصويت أكثر من 21 مليون مسافر في 100 دولة. وشمل المسح 300 ناقلة خلال الفترة بين سبتمبر 2018 ومايو 2019.

وقال باتريك برانيللي، نائب رئيس طيران الإمارات لتجربة المسافرين: «يسرنا نيل جائزة أفضل نظام ترفيه جوي للسنة الـ15 على التوالي.. نحن ملتزمون بمواصلة تحسين تجربة المسافرين والبحث عن أساليب مبتكرة لتطوير نظام الترفيه الجوي وإرضاء العملاء، ويسعدنا تلقي ردود فعل إيجابية من قبلهم».

ودأبت طيران الإمارات على الريادة والابتكار في الترفيه الجوي وارتقت بتجربة العملاء في هذا المجال، فقد كانت أول ناقلة جوية تركّب شاشات فيديو شخصية في جميع المقاعد على طائراتها في عام 1992. واليوم تتيح طيران الإمارات لركابها إعداد قوائم تشغيل ببرامجهم المفضلة قبل السفر.

ويوفر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice أكثر من 4000 قناة تعرض الأفلام والمسلسلات الحديثة والكلاسيكية والألبومات الغنائية، بما في ذلك 1000 فيلم من مختلف مناطق العالم. ويبلغ قياس الشاشات في الدرجة السياحية 13.3 بوصة، ورجال الأعمال 23 بوصة، والدرجة الأولى 32 بوصة.