الاتحاد للطيران تطلق رحلات إلى صلالة

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

تستعد الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، لإطلاق رحلات موسمية بين أبوظبي ومدينة صلالة الساحلية، الواقعة في جنوبي عمان، وذلك تزامناً مع بدء فصل الخريف الرائع، الذي تشتهر به المدينة. وسوف تقوم الشركة بتشغيل طائرتها من طراز A320، لتسيير أربع رحلات أسبوعية إلى صلالة، خلال الفترة 2 يوليو وحتى 31 أغسطس، حيث ستغادر الرحلات من أبوظبي كل يوم ثلاثاء وخميس وسبت وأحد صباحاً، ما يسمح للضيوف ببدء إجازتهم في وقت الضحى.

وتعد صلالة واحدة من المواقع القليلة في شبه الجزيرة العربية، التي تشهد موسم الرياح الموسمية، والتي تساعد بدورها على تكوين غطاء أخضر كبير، وجريان الشلالات والأودية في جميع أنحاء المناطق الساحلية. وخلال الموسم، تشهد المدينة انخفاضاً في درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي، ما يجعلها وجهة مثالية للاستمتاع بأجواء لطيفة ومنعشة.

وقال روبن كامارك رئيس الشؤون التجارية لمجموعة الاتحاد للطيران: «تعد صلالة واحدة من أشهر الوجهات السياحية في سلطنة عمان، ويتميز فصل الخريف فيها بتوشح الجبال والسواحل بغطاء أخضر كثيف، بالإضافة إلى تدفق الشلالات والوديان، وتتحول المدينة إلى جنة خضراء. ستمكن رحلتنا الموسمية ضيوفنا من الوصول خلال ساعتين من الإقلاع من أبوظبي، إلى وجهة استثنائية خلال أفضل الأوقات في السنة لقضاء عطلة قصيرة أو طويلة».

وبعد إضافة الرحلات الموسمية، سيبلغ إجمالي عدد الرحلات التي تشغلها الناقلة 25 رحلة أسبوعية بين أبوظبي وسلطنة عمان. من بينها 21 رحلة إلى مسقط، وأربع رحلات إلى صلالة.