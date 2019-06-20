«أويو الإمارات» تستحوذ على 25 % من حجوزات الصيف

المصدر: دبي ــ البيان

أعلنت «أويو» أكبر مجموعات التأجير والامتياز التجاري للفنادق والمنازل والمساحات السكنية في جنوب آسيا والثانية على مستوى الصين والسادسة عالمياً والأسرع نمواً في العالم، أن الحجوزات المسبقة من الصين والهند قد بلغت نسبة 25% من إجمالي الحجوزات لديها، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة خلال أشهر هذا الصيف.

ومع تسيير أكثر من 1000 رحلة أسبوعياً بين الهند والإمارات، إلى جانب تفعيل ميزة منح التأشيرات إلى السياح الصينيين عند وصولهم، باتت الإمارات إحدى أبرز الوجهات السياحية المرغوبة للمسافرين من هاتين الدولتين.

وبفضل حضورها القوي عبر خمس إمارات هي دبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان، وامتلاكها محفظة تضم أكثر من 80 فندقاً ومنزلاً، تستضيف «أويو» الآلاف من المسافرين المتميزين.

وقال مانو ميدا، المدير الإقليمي لمجموعة «أويو للفنادق والمنازل» في الإمارات: «نتوقع ارتفاع معدلات الإشغال بنسبة 75% عبر جميع فنادق ومنازل (أويو) خلال أشهر الصيف المقبلة، حيث لاحظنا نمواً متزايداً في الحجوزات من الصين بفضل توسعنا في دولة الإمارات.