«إي دي إس للحلول» تطلق صندوق استثمار في الأسهم

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت «إي دي إس للحلول الاستثمارية» (ADSI)، شركة إدارة الأصول التابعة لمجموعة «إي دي إس سيكيوريتيز»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، صندوقاً استثمارياً قائماً على استراتيجيات «بيتا» الذكية، لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار في الاقتصاد السعودي الذي يعتبر الأكبر والأسرع تغيراً في منطقة الشرق الأوسط.

وتتعاون «إي دي إس للحلول الاستثمارية» مع مزود مؤشرات الأسواق العالمية «فوتسي راسل» لمواكبة الطلب على الاستثمار في الأسهم السعودية بنسب تقلب وتكلفة منخفضتين.

ويتخذ الصندوق المقوَّم بالدولار الأمريكي من «سوق أبوظبي العالمي» مقراً له، ويوفر سيولة يومية مع واحد من أدنى رسوم الإدارة السنوية بين صناديق الأسهم السعودية بنسبة 0,40%.

وقال الدكتور ريان ليماند، المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في «إي دي إس للحلول الاستثمارية»: «يتوق عملاء إدارة الثروات والأصول لدينا للوصول إلى الأسهم السعودية بطريقة موثوقة، واستجبنا لذلك بإطلاق مؤشر التباين الأدنى للسوق السعودية FTSE ADS الذي يعتبر خطوتنا الأولى في توفير استراتيجيات (بيتا) الذكية على نطاق واسع للمستثمرين في المنطقة.

وتعكس استراتيجية الصندوق قوة الإمكانات الاستثمارية الكمية التي تتمتع بها (إي دي إس للحلول الاستثمارية) وجودة شراكاتها، وهو أول صندوق يركز على السوق السعودية نطلقه بالتعاون مع (فوتسي راسل)».