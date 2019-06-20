إريكسون تطلق منصة تقنية G5

المصدر: دبي- البيان

تواصل إريكسون ريادتها عبر إطلاق حلول البرامج والأجهزة الجديدة لتوسيع خيارات نشر الجيل الخامس من خلال منصة تركز على مقدمي الخدمات، حيث تكتسب عمليات نشر تقنية الجيل الجديد زخماً سريعاً حول العالم، وتعمل الحلول الجديدة من إريكسون على توسيع سعة الشبكة وتغطيتها، ما يتيح تطوير الشبكة بشكل سلس، ويسهّل حالات الاستخدام الجديدة للمستهلكين والقطاع.

وقال فريدريك ييدلينج، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس وحدة الشبكات في شركة إريكسون: «نواصل تركيز جهودنا لمساعدة عملائنا على تحقيق النجاح مع إطلاق تقنية الجيل الخامس، وستتيح لهم هذه الحلول الجديدة اتباع مسار التطور للجيل الخامس الذي يناسب طموحاتهم بأبسط الطرق وأكثرها فاعلية».