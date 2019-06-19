تاليس ترتقي بتجربة المسافرين بتقنيات 4K

المصدر: دبي- البيان

طرحت «تاليس» أحدث تقنياتها الجديدة في مجال الأمن والتشفير، والمخصصة لأنظمة الترفيه على متن رحلات الطيران بدقة 4K لتمكين بث محتوى فيديو فائق الدقة UHD.

ستكون (تاليس) أول شركة توفر نظم الترفيه المتميزة والمعززة بشاشات 4K على متن الرحلة، وتكفل أحدث تقنياتها أفضل تجربة ترفيه من نوعها في السوق. واعتباراً من عام 2020، ستتيح طيران الإمارات للمسافرين على متن أسطولها المستقبلي من طائرات 777X ميزة الاستمتاع بتجربة مشاهدة رفيعة المستوى بدقة 4K.

وبفضل إمكانات معالجة، توفر واجهة المستخدم الرسومية الجديدة بدقة 4K للمسافرين كثافة سينمائية رائعة على كل شاشة.

وقال فيليب كاريت، الرئيس التنفيذي لشركة «تاليس إنفليت إكسبيرينس»: «تشهد بيئة المقصورة عمليات تطور مستمرة، وقد حان الوقت لتحقيق تغيير كبير في القطاع، ونحن فخورون بدعم عملائنا من شركات الطيران لتحقيق التزاماتهم بتوفير تجربة طيران استثنائية عبر تقنيات 4K الجديدة لدينا».