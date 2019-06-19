طيران الإمارات توفر لـ «كريكس» الأسترالية فرصة دخول أسواق جديدة

المصدر: دبي - البيان

وفرت الإمارات للشحن الجوي فرصة مجزية أمام شركة كريكس الأسترالية لدخول أسواق جديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، ما ساهم في نمو إيرادات هذه الشركة الأسترالية العائلية، التي تصنع مكبرات الصوت الخاصة بدور السينما والمسرح المنزلي، وتوسيع رقعة انتشار المنتجات الأسترالية عبر العالم.

ويحتوي أكثر من 3500 دار سينما في جميع أنحاء العالم حالياً على أنظمة «كريكس» الصوتية، بما في ذلك ما يزيد على 300 دار عرض في الشرق الأوسط. وتتوقع الشركة أن تقوم بتركيب أنظمة صوتية في 200 دار سينما أخرى في المنطقة خلال العامين المقبلين. وارتفعت عائدات كريكس من الصادرات بعد دخولها في شراكة مع الإمارات للشحن الجوي إلى نحو النصف، في حين كانت الصادرات تشكل قبل ذلك 30% فقط من العائدات.

وصدرت كريكس منتجاتها من الأنظمة الصوتية إلى العديد من الوجهات، مثل الكويت وسلطنة عُمان ومصر ولبنان والبحرين والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى بلفاست وأوسلو.

وقال مدير الإمارات للشحن الجوي في أديليد جيسون براون: «تتمتع الإمارات للشحن الجوي بتاريخ حافل في تمكين الشركات الأسترالية مثل كريكس من بالمنافسة في الأسواق العالمية التي أصبحت اليوم أكثر تداخلاً. و

قد أتحنا للعديد من الشركات الأسترالية سهولة الوصول إلى عملائها الحاليين ودخول أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل أسطولنا الحديث ومنتجاتنا المتخصصة التي تخدم صناعات متعددة كالأدوية والمنتجات سريعة العطب والسيارات، والتزامنا تزويد عملائنا بخدمات متفوقة. ونظراً لاشتهار المنتجات الأسترالية بجودتها، فإن الشراكة مع الإمارات للشحن الجوي ناجحة للطرفين».

من جهته، قال مدير مبيعات منتجات السينما في شركة كريكس أشلي كريكس: «ساهمت شراكتنا مع الإمارات للشحن الجوي ودخولنا أسواق عالمية عبر دبي في زيادة انتشارنا خلال السنوات الأربع الماضية. لقد تمكنا من الوصول إلى عملاء جدد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا واستطعنا توفير فرص عمل إضافية في منطقة أديليد».