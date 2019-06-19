سيمنس تبيع وحدة المحركات الكهربائية لـ «رولز-رويس»

المصدر: ميونخ - د ب أ

أعلنت شركة «سيمنس» الألمانية للصناعات الهندسية، أمس، أنها تعتزم بيع وحدتها المتخصصة في محركات الطائرات الكهربائية إلى «رولز-رويس» البريطانية لتصنيع محركات الطائرات.

ومن المقرر استكمال الصفقة قبل نهاية العام الجاري. وتتضمن الصفقة نقل الـ180 فرداً العاملين في مجال التطوير في الوحدة المعروفة باسم «إي.إيركرافت» (الطائرة الكهربائية). ولم تصدر أية بيانات بشأن المقابل الذي ستدفعه «رولز-رويس».

وقد لفتت الوحدة انتباه وسائل الإعلام خلال السنوات القليلة الماضية بفعاليات مثل أول رحلة طيران كهربائية فوق القنال الإنجليزي.

كما شاركت في مشروع، مع إيرباص، لتطوير سيارة أجرة كهربائية، وهو المشروع ينتهي بنهاية العام. وأوضحت سيمنس أنها تهدف إلى التركيز على أعمالها الأساسية.