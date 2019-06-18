300 دولار إنفاق الفرد في الإمارات على الإنترنت سنوياً

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة الاستشارات «بيزنس مونيتور إنترناشونال»، أن إنفاق الفرد في الإمارات على الإنترنت سنوياً يبلغ 300 دولار. وأكدت الشركة في تقرير لها أن الإمارات تعد رائدة في الأسواق الناشئة في قطاع الخدمات اللوجستية حيث تحتلّ المركز الأول في منطقة الخليج والثالث عالميًا بعد الصين والهند، وذلك وفقًا لأحدث أرقام صادرة عن مؤشر الخدمات اللوجستية للأسواق الناشئة.

وذكر التقرير أن سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات يشهد تسجيل نمو ملحوظ حيث من المتوقع أن يبلغ 17.8 مليار دولار في عام 2020، وستلعب شركات تزويد الخدمات اللوجستيّة دورًا رئيسيًا في النمو الكبير للتسوق عبر الإنترنت، وفقًا للمتخصصين في هذا القطاع. وذكر أن متوسط الإنفاق السنوي على الإنترنت للفرد الواحد في الإمارات يبلغ 300 دولار.