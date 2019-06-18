«طيران الإمارات» ملتزمة تقليص استهلاك البلاستيك على رحلاتها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «طيران الإمارات» عن التزامها تقليص استهلاك الأدوات البلاستيكية ذات الاستخدام مرة واحدة على طائراتها. واستبدلت الناقلة الماصات البلاستيكية بأخرى ورقية صديقة للبيئة على جميع رحلاتها من 1 يونيو 2019.

وتتبنى طيران الإمارات عدداً كبيراً من مبادرات الاستدامة طويلة الأجل. وإضافة إلى استبدال الماصات البلاستيكية، ستتخلص الناقلة من العيدان البلاستيكية لتحريك القهوة وتقدم بدائل صديقة للبيئة مع نهاية هذا العام. وسوف تستبدل أيضاً، من أغسطس، الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمبيعات السوق الحرة على الطائرة بأكياس ورقية. وتساهم هذه المبادرات في إزالة 81.7 مليون قطعة بلاستيكية ذات استخدام واحد من مقالب النفايات كل عام.

وقد تم اختبار مبادرات إعادة التدوير على رحلات طيران الإمارات حيث يقدم الموظفون وأفراد أطقم الخدمات الجوية ملاحظات واقتراحات حول مبادرات أخرى تخدم هذه المبادرة. وتعيد الناقلة تدوير العبوات البلاستيكية الكبيرة على الطائرات في دبي وباقي أنحاء العالم كجزء من رؤيتها طويلة الأجل والتي دعمتها اقتراحات أحد أفراد الطاقم. وتساهم هذه المبادرة في إزالة 3 أطنان أو 150 ألف عبوة بلاستيكية من مقالب النفايات في دبي كل شهر.

وأجرت طيران الإمارات مراجعة شاملة للمواد البلاستيكية على طائراتها، وسوف تطبق تدريجياً خلال الأشهر القليلة المقبلة، حلولاً أخرى لمعالجة النفايات البلاستيكية.

وتأتي هذه المبادرات في إطار جهود طيران الإمارات المستمرة في مجال الاستدامة. وكانت الناقلة قد بدأت في عام 2017 استخدام بطانيات مصنعة بالكامل من عبوات بلاستيكية معاد تدويرها لركاب الدرجة السياحية. وتحتاج كل بطانية ecoTHREAD™ إلى 28 عبوة بلاستيكية لتصنيعها، ومع حلول نهاية هذا العام، ستكون طيران الإمارات قد منعت إلقاء 88 مليون عبوة بلاستيكية في مقالب النفايات.