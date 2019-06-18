«ماريوت» شريك استراتيجي لـ«ساحة كوكا كولا أرينا دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت ماريوت الدولية عن إبرام اتفاقية استراتيجية مع «ساحة كوكا كولا أرينا دبي»، تصبح بموجبها الشريك الرسمي للإقامة وشريك الإقامة لبرنامج الولاء لمدة 5 أعوام، وذلك في إطار تعاون رائد مع شركة «إيه إي جي لإدارة الوجهات والمهرجانات».

وستوفر هذه الشراكة لأعضاء برنامج Marriott Bonvoy، الذي كشفت عنه المجموعة حديثاً، وصولاً حصرياً إلى فعاليات عالمية المستوى وتجارب فريدة من خلال منصة «لحظات».

وقال نيل جونز، رئيس المبيعات والتسويق في ماريوت الدولية في الشرق الأوسط وإفريقيا: «نحرص على توفير تجارب غنية وذكريات فريدة لضيوفنا في مختلف أنحاء العالم، لذا نسعى دوماً لإرساء شراكات مميزة كتلك التي وقعناها مع إيه إي جي لإدارة الوجهات والمهرجانات بما يتيح لنا تقديم عروض رائدة وفرص وصول حصرية لأعضاء برنامج الولاء الخاص بنا».