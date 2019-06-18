«لوفتهانزا» تخفض توقعات 2019

المصدر: برلين - أ ف ب

أعلنت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا أنها خفّضت توقعاتها لعام 2019 بسبب المنافسة الشديدة من شركات الطيران منخفضة التكلفة في أوروبا.

وأوضحت لوفتهانزا في بيان إنها تتوقع الآن أن تصل إلى هامش تشغيل يراوح بين 5.5 و6.5%، مقارنة بتقديرات سابقة راوحت بين 6.5 و8.0%.

وتتماشى المراجعة الجديدة مع أرباح تشغيلية تراوح بين 2 و2.4 مليار يورو (2.24 و2.7 مليار دولار)، مع الأخذ في الحسبان عامل زيادة تكلفة الوقود بـ550 مليون يورو. وأكدت لوفتهانزا أن «الرحلات الطويلة تحافظ على قوتها، وخاصة عبر الأطلسي والخطوط الآسيوية».

لكنها أضافت إن الرحلات الطويلة «ترفع جزئياً الضغط عن أعمال الرحلات المتوسطة في أوروبا»، وخاصة في ألمانيا والنمسا.