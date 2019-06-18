المصدر: دبي - البيان

أظهرت نتائج استبيان أجراه معهد المحلّلين الماليين المعتمَدين تحت عنوان «ممتهنو الاستثمار المستقبليون» أن 48% منهم يتوقّعون تغير أدوارهم ومهامهم بشكل جوهري أو اختفاءها كليًّا خلال خمس إلى عشر سنوات، بينما توقّع 58% من المستشارين الماليين النتيجة نفسها، لذلك سيكون تطوير المهارات متطلّباً أساسياً للمنافسة، وسيتحتّم على المتخصصين في الاستثمار التكيّف، وإلا فإنّهم سيتعرّضون لخطر فقدان وظائفهم. ويبحث الاستبيان في تطوّر المهام والأدوار والمهارات في مواجهة الإحلال التكنولوجي.

وقال بول سميث، محلل مالي معتمد الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد المحلّلين الماليين المعتمَدين: «في ظل وجود إحلال تكنولوجي وبيئة معقّدة، فإن المعرفة الإنسانية تتطوّر كل يوم بوتيرة أسرع وتزداد الحاجة إلى تعميق المهارات.