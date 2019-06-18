تدهور العلاقة بين «فيات-كرايسلر» والشركات الموردة

المصدر: روما - د ب أ

أظهرت دراسة أعدتها شركة «بلان تموران فاينانشال أدفايزورس» استمرار تدهور العلاقة بين مجموعة «فيات كرايسلر أوتوموبيلز» الإيطالية الأمريكية لصناعة السيارات والشركات الموردة لها للعام السادس على التوالي.

وتعتمد الدراسة على المسح السنوي الذي تجريه شركة الاستشارات ويشمل حوالي 400 من كبرى شركات الصناعات المغذية لصناعة السيارات، حيث يتم تقييم علاقة 6 شركات كبرى لصناعة السيارات في العالم مع الشركات الموردة على أساس 23 مقياساً مختلفاً، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وحصلت «فيات - كرايسلر» على 188 نقطة وهو أقل مستوى لشركات صناعة السيارات مثل «فورد موتور» و«جنرال موتورز» و«تويوتا موتور».

وأشارت بلومبرج إلى أن الدرجة التي حصلت عليها «فيات» هي الأقل بالنسبة لها منذ 2010.