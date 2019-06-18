البحرين ضمن الدول العشر الأولى في نسبة رائدات الأعمال

المصدر: المنامة - البيان

صنف التقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة لعام 2019 مملكة البحرين ضمن الدول العشر الأولى على مستوى العالم في نسبة رائدات الأعمال المساهمات في تأسيس الشركات الناشئة، ويعد التقرير الذي تم إطلاقه على هامش مؤتمر «Next Web Conference 2019» والذي عقد مؤخراً في أمستردام. وقامت مؤسسة «ستارت أب جينوم» بإعداده بالتعاون مع المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، حيث يعتبر من أكثر التقارير العالمية شمولاً حول الشركات الناشئة.

وبلغت نسبة الشركات الناشئة التي أسستها النساء في المملكة 18%، متفوقة بذلك على مراكز دولية للشركات الناشئة مثل وادي السيليكون التي يشكل العنصر النسائي 16% من مجموع المستثمرين، ومدينة لندن بنسبة 15%.

ووجد التقرير أن البحرين من بين أبرز 10 البيئات الداعمة في مجال التكنولوجيا المالية الواجب مراقبتها في أوروبا والشرق الأوسط، كما اندرجت البحرين ضمن أبرز 15 بيئة عالمياً في الكفاءات المؤهلة المؤاتية.