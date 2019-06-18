العمل المرن يستقطب المواهب

المصدر: دبي - البيان

أكدت نتائج أبحاث أجرتها مجموعة (IWG)، أن العمل المرن ضرورة لاستقطاب المواهب، وأن الشركات التي لا تمتلك سياسات العمل المرن تخاطر بنفسها لخسارة المواهب. وأظهرت النتائج أن 83% من الأفراد سيختارون وظيفة في بيئة عمل توفر سياسيات مرنة عن بيئة العمل التي لا توفر تلك المرونة، وأن 28% من الأفراد يفضلون اختيار موقع العمل عن الحصول على زيادة في معدل الإجازات.

وقال مارك ديكسون، الرئيس التنفيذي ومؤسس (IWG): «يعتبر الكثيرون أن مساحات العمل المرنة هي المعيار الجديد للمؤسسات التي تحرص على تحقيق وتعزيز الإنتاجية والمهارة واستقطاب أفضل العقول والمواهب. وفي الواقع، يدّعي نصف المستطلعين أنهم يعملون خارج المؤسسة لما يصل إلى نصف الأسبوع على الأقل».