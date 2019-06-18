المصدر: باريس - د ب أ

قالت مصادر مطلعة، إن شركة صناعة الطائرات الأوروبية «إيرباص» تستعد لتوقيع صفقة لبيع حوالي 100 طائرة، لشركة تأجير الطائرات «أير ليز كورب». وتشمل الصفقة عدداً من طائرات طراز «أيه 220» ذات الممر الواحد الذي استحوذت عليه الشركة الأوروبية من شركة صناعة الطائرات الكندية «بومبارديه» والطائرة «أيه 321 إكس.إل.آر» التي تعتزم «إيرباص» الكشف عنها قريباً.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن المصادر إنه سيتم الإعلان عن الصفقة في وقت لاحق على هامش معرض باريس الدولي للطيران، مضيفة أنه بحسب الأسعار الرسمية فإن سعر الطائرة «أيه 321» يبلغ 129.5 مليون دولار، في حين يبلغ سعر الطائرة «أيه 220» حوالي 91.5 مليون دولار، وهو ما يعني أن الصفقة قد تصل إلى 11 مليار دولار.