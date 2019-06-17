«أمازون» تُسرّح مطورين في قطاع ألعاب الفيديو

المصدر: نيويورك - وكالات

سرّحت شركة أمازون عشرات من المطوّرين في فرع ألعاب الفيديو الشهير «أمازون جيم ستوديوز»، والذي يطور ألعابًا للشركة عبر الإنترنت.

فقد سمح قطاع «أمازون جيم ستوديوز» للموظفين المتأثرين بمهلة 60 يومًا للبحث عن وظائف جديدة داخل «أمازون»، وذلك وفقاً لأحد الأشخاص الذين تم تسريحهم، وإذا فشلوا في العثور على عمل خلال تلك الفترة، فإنهم سيحصلون على تعويض مالي.

ونقل عن متحدث باسم أمازون قوله: «إن أمازون جيم ستوديوز تعيد تنظيم بعض الفرق للسماح لنا بإعطاء الأولوية لتطوير مشروع العالم الجديد والمشاريع الجديدة غير المعلنة التي نتحمس للكشف عنها في المستقبل».