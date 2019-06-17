«غوغل» تطرح تطبيقاً جديداً

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

أعلنت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة «غوغل»، عن تطبيق تجريبي جديد باسم «جيم بيلدر»، يتيح للمستخدمين تصميم ألعاب كمبيوتر ثلاثية الأبعاد بمجرد الاختيار من سلسلة بطاقات رقمية متاحة.

وبحسب موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في التكنولوجيا، فإن تطبيق البرمجة المعتمد على البطاقات يتيح للمستخدم سحب وإدراج بطاقات مختلفة تشكل معاً لعبة فيديو ثلاثية الأبعاد. ومن خلال هذه الخطوات يمكن لأي مستخدم سواء كان يعرف أو لا يعرف لغات البرمجة أن يصمم ألعاباً ثلاثية الأبعاد تحتوي على منصات ولوحات تسجيل وسيارات وغير ذلك.

وفي الوقت نفسه، فإن هذا التطبيق يتيح للمستخدمين ذوي الخبرة الفنية استخدام لغة البرمجة «جافا سكريبت» في تصميم الألعاب.