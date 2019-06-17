«روف آت ذي بارك» ينضم لفنادق دبي

المصدر: دبي - البيان

افتتحت «روف للفنادق» وجهتها السادسة في دبي، وهو «روف آت ذي بارك»، ضمن «دي إكس بي إنترتينمنتس»، أكبر منتجع للمنتزهات الترفيهية في المنطقة.

يضم «روف آت ذي بارك» 579 غرفة واسعة، ويتصل العديد من الغرف ببعضها البعض، مما يجعل من الفندق خياراً مثالياً للعائلات.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بأكثر من 100 لعبة ووجهة ترفيهية في «موشنجيت دبي» و«بوليوود باركس دبي» و«ليجولاند دبي» و«ليجولاند ووتر بارك» ضمن «دي إكس بي إنترتينمنتس»، بالإضافة إلى استكشاف مناطق متنوعة يحمل كل منها طابعه الخاص والكثير من المتاجر والمطاعم المميزة في «ريفرلاند دبي».

وقال بول بريدجر، المدير المؤسسي للعمليات في «روف للفنادق»: «تحظى وجهات علامتنا التجارية باهتمام خاص من قبل الزوار بفضل مواقعها الحيوية، وديكوراتها المميزة، وأجوائها الهادئة، وخدماتها المتكاملة، الأمر الذي جعل من فنادق «روف» خيارات مفضلة لزوار المدينة.

ويسرنا أن نشهد افتتاح «روف آت ذي بارك»، سادس فنادقنا في دبي، وأكبرها حتى اليوم، والذي يمثل في الوقت ذاته منطلقاً نموذجياً لاستكشاف كل ما تحفل به «دبي باركس آند ريزورتس» من مرافق ترفيهية رائعة».

فيما قال أحمد الريس، الرئيس التنفيذي للتجزئة والضيافة في «دي إكس بي إنترتينمنتس»: «تعد دبي باركس آند ريزورتس وجهة ترفيهية ديناميكية متميزة مع معالم جذب فريدة تقدم شيئاً مميزاً لكل من العائلات وجميع محبي المنتزهات الترفيهية من أنحاء العالم.

ونحن على ثقة أنّه مع افتتاح فندق روف آت ذي بارك النابض بالحياة، سنكون قادرين على استهداف المسافرين والمقيمين الذين يتطلعون لقضاء عطلة نهاية أسبوع متميزة. ونتطلع الآن إلى الترحيب بالمزيد من السياح للاستمتاع بالألعاب ومعالم الجذب الفريدة في الوجهة الترفيهية المجاورة للفندق».

ويبعد فندق «روف آت ذي بارك» أكثر من نصف ساعة بقليل عن «مطار دبي الدولي» و«مطار آل مكتوم الدولي». وبفضل موقعه الحيوي ضمن «دبي باركس آند ريزورتس»، يمكن للزوار استكشاف عدد من أبرز وجهات التسوق والترفيه، مثل «ذا أوتلت فيليدج» الذي يمكن الوصول إليها سيراً على الأقدام.

بالإضافة إلى قرب الفندق من «مرسى دبي» و«نخلة جميرا». كما يقع الفندق على بعد دقائق معدودة عن موقع استضافة «إكسبو 2020» ليكون وجهة مثالية للزوار القادمين إلى المدينة خصيصاً لهذا الحدث العالمي الكبير.