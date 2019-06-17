«دو» توفر أجهزة مدعومة بتقنية الجيل الخامس

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أنها ستكون مزود خدمات الاتصال الأول، الذي يقوم بإطلاق الأجهزة الداعمة لتقنية الجيل الخامس في الإمارات.

وسيتمكن العملاء من الاستمتاع بمزايا شبكة الجيل الخامس من «دو»، دون أي رسوم إضافية على باقاتهم الحالية للدفع الآجل.

وبدأت «دو» ببيع هاتف زي تي اي إكسون 10 برو، المزود بتقنية الجيل الخامس، مع توسيع محفظة الشركة من أجهزة الجيل الخامس خلال الأسابيع القادمة.

وقال فهد الحساوي نائب الرئيس التنفيذي - خدمات الاتصال لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «لقد باتت تقنية الجيل الخامس واقعاً قائماً، ويسعدنا أن نتمكن من تقديم هذه التكنولوجيا الثورية للمزيد من العملاء عبر الإمارات العربية المتحدة.

ونظراً لأهمية تقنية الجيل الخامس بالنسبة للعديد من المستخدمين، فإننا متحمسون لدورنا الريادي في توفير إمكانات جديدة، مع إطلاق خدمات الاتصال المتطورة في عدد أكبر من المناطق. نحن ملتزمون، كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا، بالعمل على تمكين التحول الرقمي، وتسريع عملية تبني تقنية الجيل الخامس، عبر توفير الأجهزة المتطورة للمستهلكين.

وسيكون للإمكانات التحويلية للتقنية الجديدة، تأثير اجتماعي واقتصادي ذو أهمية كبيرة على الدولة والمجتمع، ونحن فخورون بقيادة التطور نحو مستقبل أسرع وأكثر ترابطاً».

وباتت أجهزة زي تي اي اكسون 10 برو، المتوافقة مع تقنية الجيل الخامس، متاحة للعملاء في الإمارات، في متاجر مختارة عبر الإمارات، وعبر متجر «دو» الإلكتروني. وقد بدأت عملية توزيع الأجهزة للمستخدمين، الذين قاموا بالتسجيل مسبقاً للحصول على الأجهزة المدعومة بتقنية الجيل الخامس.

وكانت «دو» أول من أطلقت عروض تقنية الجيل الخامس في الإمارات، عبر العروض التجريبية، وفعاليات السحور التي تم تنظيمها خلال شهر رمضان. وكان العملاء أول من قام بتجربة شبكة تقنية الجيل الخامس على هاتف زي تي اي اكسون 10 برو، من خلال المشاركة في الفعاليات، وعبر التسجيل المسبق، حيث تم استخدام الجهاز لتوضيح الإمكانات الكاملة التي سيستفيد منها المستهلكون عند الارتقاء لاستخدام شبكة الجيل الخامس.