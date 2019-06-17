«هواوي» تؤخّر إطلاق هاتفها القابل للطي

المصدر: بكين- وكالات

أعلنت شركة «هواوي» عن تأخير موعد إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي Mate X ثلاثة أشهر.

وقال فينسنت بانج، رئيس اتصالات هواوي على هامش مؤتمر في هونغ كونغ: «من المتوقع طرح الهاتف على المستوى العالمي في سبتمبر، بتأخير عدة أشهر عن الموعد المحدد لإطلاقه فى يونيو».

وكشف تقرير «بيزنس إنسايدر» أن التأخير جاء في الوقت الذي تواجه فيه هواتف هواوي أزمات في تحديثات نظام تشغيل أندورويد من غوغل بعد إدراج الشركة الصينية في القائمة السوداء الأمريكية، التي تمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع الشركة الصينية.

ولكن في نفس الوقت حرص بانج على نفي أن يكون التأخير بسبب الحظر، وقال: «الشركة بصدد إجراء اختبارات الشهادات مع مختلف شركات الاتصالات التي كان من المتوقع أن تكتمل في أغسطس».

وأضاف: «بالطبع سيكون لدينا غوغل وجهاز أندرويد لأننا كنا شركاء لسنوات عديدة، ولكن إذا كانت الظروف تجبرنا على قطع العلاقات، يمكننا طرح نظامنا في غضون ستة إلى تسعة أشهر».

ونفى تقارير وسائل الإعلام الأخيرة التي تفيد بأن هواوي قد ألغت طرح جهاز الكمبيوتر المحمول الجديد القادم.