موقع ماليزي:رحلات سفاري مفعمة بالحماسة في دبي

المصدر: اعداد: فاتن صبح

مقصد عطلات الأثرياء والمشاهير ومنبع تسوق المنتجات الفاخرة والسيارات الفارهة والفنادق الفخمة التي تعبق بها دبي لا يمنعها من أن تشكل وجهة رحلات السفاري التي تطبع أبرز معالم الحياة السياحية للإمارة، وذلك وفقاً لما نشره موقع "إف إم تي" الماليزي مؤخراً مدعماً بفيديو مليء بالحماسة والإثارة كلمحة عما يمكن لمحبي التشويق توقعه.

دبي الواقعة في قلب الصحراء العربية مدينة ترادف التحفة العمرانية الفنية التي إن كان لا يمكن الهروب من درجات الحرارة فيها صيفاً، يتوجب الاستفادة منها بالحدّ الأقصى عبر الانغماس في بعض المرح المرافق التي تضمنه رحلات السفاري.

ما إن تصل إلى الصحراء تنطلق مغامرة السفاري بمباغتة السائق لك وقيامه بالتفافة مجنونة في سيارة الدفع الرباعي لا تخلو من الصراخ، وقد لا تنتهي إلا بالتوقف والشعور بارتفاع الأدرينالين بعد موجات من أمواج الغبار الرملي المتطاير.

إلا أنه وبعد تأرجح الجولة الأولى من المغامرة يمكن للمغامر التوجه للخيم المنصوبة بشكل دائم لإقامة احتفاليات تناول الولائم اللذيذة. ولا بد كذلك من أن تتضمن الرحلة ركوب الجمال لعشر دقائق على الأقل، قد تطول، وفقاً لرغبة الراكب وتتنوع أيضاً لتشمل ركوب الأحصنة.

العروضات الفنية تزين جلسة تناول الأطعمة فيهنأ الزائر بلقمة من التراث ويستمتع بنسائم الغروب ومناظره المهيبة على وقع أنغام الرقص الشرقي. وتتضمن قائمة الأنشطة الممكن الاستمتاع بها كلاً من الرسم بالحناء، والتقاط الصور بالزي التقليدي والتزلج على الرمال، وغيرها من الأنشطة الممتعة التي قد يخوضها الزائر لأول مرة.