اختيار مطار دبي لاختبار تطبيق مبادرة «الهوية الموحّدة»

المصدر: سيؤول - البيان

وافق الاتحاد الدولي للنقل الجوي على قرار بتسريع وتيرة التطبيق العالمي لمبادرة «الهوية الموحّدة» التي تستخدم نظام تعريف بيومتري واحداً يسهل حركة المسافرين في المطار دون الحاجة لوثائق السفر، وقد تم اختيار مطار دبي ضمن اختبار عناصر متنوعة لمفهوم الهوية الموحّدة.

وقال ألكسندر دي جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «يسهم التعرّف على المعايير البيومترية باستخدام مفهوم الهوية الموحّدة في الارتقاء بتجربة المسافرين في المطارات، فضلاً عن تحسين كفاءة وأمن عمليات التحقق من الهوية».

وأضاف: «من شأن الاعتماد على المعايير العالمية للهوية الرقمية وتبادل البيانات تقريب المسافرين بشكل كبير من اختبار تجربة مطار خالية من المتاعب، حيث سيقدّر جميع المسافرين مستوى الراحة الذي تقدمه الحركة السلسة في المطار بدون الحاجة لإبراز جوازات السفر أو بطاقة الصعود إلى الطائرة».