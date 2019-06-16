ستاربكس تزيّن «لامير» بتمثال رملي عملاق

المصدر: دبي - البيان

تعاونت «ستاربكس» مع فنان محترف في النحت على الرمال لنحت تمثال رملي لكوب عملاق يبلغ ارتفاعه 3 أمتار باستخدام طن من الرمال، وقد زيّن هذا التمثال متنزه «لامير» لمدة يوم واحد فقط، ما أثار دهشة المارة في هذه البقعة الشاطئية الشهيرة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ «ستاربكس» بدأت في تقديم مشروبات أخرى غير القهوة، بإطلاق مشروب بارد منعش معد باستخدام آلة خفق تسمى فرابتشينو. وكانت الفكرة من وراء ذلك، هي جذب شريحة أخرى من الزبائن ممن يرغبون في مشروب بارد غير القهوة يروي ظمأهم في حرّ الصيف.

ونظراً للطلب الكبير على مشروب «فرابتشينو سمورز» المنعش، قامت ستاربكس بإعادة إطلاقه هذا الصيف، وهو مستوحى من التجربة الصيفية التي نتوق إليها كل عام، وهي تحميص حلوى «سمورز» على النار.

ويجمع «فرابتشينو سمورز» بين الكريمة المخفوقة المملوءة بحلوى المارشملو، وصلصة شوكولا الحليب، ومزيج غني من الفانيليا والقهوة والحليب والثلج، تُزينها القشدة المخفوقة ورقائق غراهام اللذيذة.