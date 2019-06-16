شركات الطيران تلتزم تحسين سفر ذوي الاحتياجات الخاصة

المصدر: سيؤول - البيان

وافق الاتحاد الدولي للنقل الجوي خلال اجتماع جمعيته العمومية السنوي الخامس والسبعين بالإجماع على قرار بشأن تحسين تجربة السفر الجوي لنحو مليار مسافر تقريباً حول العالم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على التزام شركات الطيران ضمان تزويد هؤلاء المسافرين تجربة سفر آمنة وموثوقة وكريمة، ودعوة الحكومات إلى استخدام المبادئ الأساسية للاتحاد الدولي للنقل الجوي المعنية بالعناية بالمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتهدف هذه المبادئ إلى تحويل مجال التركيز من الإعاقة إلى إمكانية الوصول والاندماج عبر تقريب وجهات نظر قطاع السفر والحكومات لوضع لوائح ناظمة متناسقة، وتوفير الوضوح والتناغم العالمي الذي يتوقعه المسافرون.

وقال ألكسندر دي جونياك، المدير العام الرئيس التنفيذي للاتحاد: «سبقت شركات الطيران عصرها عندما وضعت معايير لضمان حصول المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة على خدمات سفر جوي متميزة قبل 50 عاماً».