مصر للطيران تتسلّم طائرة «بوينغ 787 دريملاينر»

المصدر: القاهرة - د ب أ

تسلمت مصر للطيران أمس ثالث طائرة من طراز بوينغ 787 ضمن صفقة شراء 45 طائرة جديدة بتكلفة 6 مليارات دولار لشركة مصر للطيران للانضمام لأسطولها خلال الأيام المقبلة.

وقال مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران إن الطائرة تعد الثالثة من صفقة شراء 6 طائرات من طراز دريملاينر من بين صفقة كبرى تضم 45 طائرة حديثة من مختلف الطرازات والتي تعاقدت عليها مصر للطيران قبل شهور عدة.

ولفت إلى أن الطائرة الجديدة من طراز بوينغ 787-9، وتعمل بمحركات رولز رويس، وهي طائرة مدنية نفاثة، متوسطة الحجم واسعة البدن.

وأضاف أنه من المقرر أن تشغل الشركة تلك الطرازات من الطائرات على خطوط خط شنغهاي بالصين وطوكيو ورحلات نيويورك وبانكوك، مشيراً إلى أنها قادرة على قطع مسافة ما بين 14800 إلى 15700 كيلومتر دون توقف.