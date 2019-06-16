ألمانيا تبدأ تسيير الدراجات الكهربائية

المصدر: برلين - د ب أ

بدأ في ألمانيا أمس سريان مفعول الموافقة الرسمية على تسيير الدراجات الكهربائية في شوارع البلاد. ونشرت وزارة النقل الألمانية أمس الجمعة كل القواعد واللوائح المتعلقة باستخدام الدراجات الكهربائية.

وسيُجرى السماح بركوب الدراجات الكهربائية للذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً على مسارات الدراجات أو الطرق، ولكن ليس فوق الأرصفة. وتنص اللوائح على توفير بعض المتطلبات التقنية، مثل وجود كشافات وجرس.

وهناك قلق من استخدام الدراجات الكهربائية في المدن الأوروبية في ضوء مخاوف متعلقة بالسلامة. ولقي رجل كان يركب هذا النوع من الدراجات حتفه في حادث تصادم مع شاحنة في العاصمة الفرنسية باريس الثلاثاء.

وكشف استطلاع للرأي أن غالبية المواطنين في ألمانيا ينظرون بتشكك إزاء استخدام الدراجات الكهربائية. وأظهر الاستطلاع أن أكثر من نصف المواطنين الألمان لا يرون في السماح بتسيير الدراجات الكهربائية أمراً جيداً، حيث ذكر 57% منهم أنه «سيئ» أو «ليس بجيد وليس بسيئ»، بينما ذكر 38% آخرون أنه «جيد» أو «جيد جداً» أو «ممتاز»، في حين لم تحدد نسبة 5% موقفها من الأمر.

وأشار الاستطلاع إلى أن 77% من الألمان ذكروا أنهم لا يعتزمون «حتماً» شراء دراجة كهربائية، أو «من المحتمل ألا يفعلوا ذلك» خلال الفترة المقبلة، بينما ذكرت نسبة 2% أنها تعتزم «بالتأكيد» أو «ربما» تعتزم شراء دراجة كهربائية (4%). أجرى الاستطلاع معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي خلال الفترة من 12 حتى 14 يونيو الماضي، وشمل الاستطلاع 2024 ألمانياً.