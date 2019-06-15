فنادق «فيرمونت» تستضيف مليوني نحلة

المصدر: باريس - البيان

أعلنت فنادق ومنتجعات فيرمونت عن المرحلة التالية لبرنامجها الخاص باستدامة النحل مع تدشين مركز رقمي تفاعلي جديد يستضيف مليوني نحلة. تم إنشاء البرنامج الجديد للمساعدة في توعية النزلاء والعاملين بفيرمونت بشأن أهمية صحة النحل العالمية وتشجيع الزوار على متابعة التحليل المتعمق، ومراقبة خلايا النحل في الوقت الفعلي، وأحدث الأخبار من مناحلها بالسطح العلوي وفنادق النحل التابعة للمؤسسة.

وقالت شارون كوهين، نائب رئيس علامة فيرمونت التجارية: «بصفتنا أولى العلامات التجارية في الفنادق الفاخرة التي تطور برنامجاً شاملاً للنحل داخل الموقع، تعد فيرمونت رائداً صناعياً في دعم ممارسات الاستدامة، ولا يعد تطوير التزامنا المتواصل طوال السنوات العشر الماضية نحو إنشاء مبادرة لاستدامة النحل بمثابة استثناء».

وأضافت: «تعتز فنادق فيرمونت حول العالم بشدة بالإسهام في مجتمعاتها المحلية ومن خلال تنمية مناحل النحل في منشآتنا وموائل النحل المستدامة، كما أننا قادرون على التوعية بأهمية صحة الملقحات حول العالم».