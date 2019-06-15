«فيسبوك» يتعاون مع مستثمرين لعملته المشفرة

المصدر: نيويورك - وكالات

كشف تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن «فيسبوك» حصل على العديد من الداعمين لعملته المشفرة الجديدة، حيث استثمرت كل من شركات «أوبر» و«ماستر كارد» وباي بال «ما يصل إلى 10 ملايين دولار بالمشروع الجديد، بالإضافة إلى شركتي بوكينج دون كوم وسترايب، بحيث أصبحوا جزءاً من اتحاد تم إنشاؤه للتحكم بالعملة الرقمية الجديدة.

وصمم «فيسبوك» العملة من أجل أن تكون مرتبطة بالدولار، ما يجعلها محصنة من أي تقلب في أسعار العملات كما حدث سابقاً مع إحدى العملات المشفرة، وكانت الشركة الأمريكية قد أجرت العديد من الاتصالات مع التوأمين وينكليفوس من أجل تبادل عملة فيسبوك مع عملتهم المشفرة.

وستتيح تلك العملة لمستخدمي الإنترنت شراء السلع ونقل المدفوعات عبر فيسبوك ومواقع الويب الأخرى، كما يجرى استعمال باي بال على الإنترنت اليوم، ومفترض أن يتولى إدارة العملة المشفرة بعض المستثمرين المهمين بدلاً من فيسبوك وأعضاء التحالف.

ومن المقرر أن تتم معرفة التفاصيل بعدما يتم إصدار العملة بحلول نهاية الأسبوع، على أن يصدر معها فيسبوك ورقة بيضاء تشرح بها العملة وكيفية استخدامها.