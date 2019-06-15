غوغل تستثمر 600 مليون دولار لتوسيع أحد مراكز البيانات

المصدر: نيويورك - وكالات

أعلنت شركة غوغل الأمريكية العملاقة عن استثمار جديد بقيمة 600 مليون دولار، وذلك بهدف توسيع مركز البيانات الخاص بها في بريور، وهي مدينة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية. يأتي ذلك ضمن خطة الشركة لاستثمار 13 مليار دولار في بناء مراكز ومكاتب بيانات جديدة في أكثر من 12 ولاية بالولايات المتحدة هذا العام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة غوغل ساندر بيتشاي، في بيان، إن موقع بريور جزء مهم من شبكة مراكز البيانات العالمية التابعة للشركة، حيث تعد مراكز البيانات الشبكة المسؤولة عن عمليات البحث، والبريد الإلكتروني، وجميع الصور التي يخزنها المستخدمون، والخرائط التي تساعد الأشخاص في العثور على طريقهم إلى المنزل، فيما يأخذ هذا الاستثمار الجديد إجمالي استثمارات غوغل في أوكلاهوما إلى أكثر من 3 مليارات دولار.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة غوغل: «بريور هي بالفعل موطن أحد أكبر مراكز بيانات غوغل في البلاد، يسرني أن أعلن أننا سنستثمر 600 مليون دولار أخرى لتوسيع مركز البيانات هنا وتوفير 100 وظيفة إضافية لمجتمع بريور»، وأضاف: «إنه جزء من استثماراتنا البالغة 13 مليار دولار في توسيع مراكز البيانات الخاصة بنا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، هذا الأسبوع أعلنا أيضاً عن استثمارات جديدة في ميشيغان، ونحن نفتتح مركزاً جديداً للبيانات في تكساس».

ولتعزيز تعليم علوم الكمبيوتر في الولايات المتحدة، أعلنت شركة غوغل أيضاً عن منحة بقيمة 6 ملايين دولار لدعم 4-H، أكبر منظمة لتنمية الشباب في الولايات المتحدة، وقال بيتشاي: «هذه هي أكبر منحة لدينا لتعليم علوم الكمبيوتر على الإطلاق من غوغل أورج ستساعد في ضمان وصول الشباب في أوكلاهوما و25 ولاية أخرى إلى المناهج والتدريب والأجهزة للتعلم وتنمية مهاراتهم في الترميز».