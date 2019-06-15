طيران عُمان قد يتجه لإيرباص بسبب بوينغ 737 ماكس

المصدر: دبي - رويترز

قال بيان لشركة الطيران العماني إن الرئيس التنفيذي للشركة عبد العزيز الرئيسي يعتزم إجراء محادثات مع إيرباص إذا لم تقدم بوينج خطة دعم وإصلاح لطائراتها ماكس 737 الممنوعة من التحليق قبل 17 يونيو. ونقل البيان عن الرئيسي قوله: «منع تحليق طائرات 737 ماكس كان له أثر مالي كبير على الطيران العماني».

وأضاف: «خطط شركة الطيران التوسعية لعام 2019 تقلصت بشدة، كما عان الطيران العماني أيضاً من خسائر في الإيرادات وانخفاض الحصة السوقية».

وقال الرئيس التنفيذي للطيران العماني إن بوينج وعدت بتقديم خطة إصلاح ودعم للطيران العماني قبل معرض جوي في باريس يبدأ في 17 يونيو 2019.