المصدر: نيويورك - وكالات

أظهر مسح جديد أن 54% من المستخدمين يفضلون المحادثات الهاتفية الحية المباشرة، على خدمات الرد الآلي التي باتت تنتشر كثيراً حالياً بفضل التقدم التكنولوجي. وذكر المسح أن 34% سوف ينتقلون من علامة تجارية لأخرى إذا لم يتمكنوا من التحدث إلى شخص حقيقي، و21% سيفعلون الشيء نفسه إذا لم يتمكنوا من تحديد موقع رقم هاتف خدمة العملاء.

تم إجراء هذا المسح من قبل شركة Longitude نيابة عن شركة الاتصالات الأمريكية فيرايزون.

وقال جوردون ليتلي، المدير التنفيذي لقطاع جلوبال سي إكس فيرايزون: «الابتكار التكنولوجي يمكن أن يساعد العلامات التجارية في إبرازها، لكن تظل أساسيات خدمة العملاء حيوية، وستبنى أفضل العلاقات على الثقة المتبادلة والبساطة». وقد وجدت الدراسة أن 42% منفتحون على الشركات التي تبحث عن طرق جديدة للتواصل معهم، مثل عن طريق الأجهزة القابلة للارتداء.