المصدر: فرانكفورت - رويترز

قالت هيئة الاتصالات الألمانية إن ألمانيا جمعت 6.55 مليارات يورو من عطاء ترددات شبكات الجيل الخامس لاتصالات الهاتف المحمول وذلك بعد معركة لنحو ثلاثة أشهر وفي عملية ستشهد دخول مشغل رابع للسوق.

جُمع المبلغ عبر 497 جولة عروض لواحد وأربعين نطاق ترددات، وهو ما تجاوز توقعات المحللين، بينما شكت الشركات المشغلة من أن السعر الذي يدفعونه سيستنزف قدرتهم على الاستثمار في شبكات الجيل المقبل. وقال ديرك فويسنر رئيس دويتشه تليكوم في ألمانيا: «المزاد يترك مرارة في الحلق». وعرضت أكبر شركة اتصالات في ألمانيا 2.17 مليار يورو مقابل 130 ميغاهرتز من النطاق المعروض البالغ 420 ميغاهرتز. وتطلق نهاية العطاء إشارة البدء لتحديث الشبكات التي ستدير المصانع أو المدن «الذكية» المتصلة في أكبر اقتصاد أوروبي.