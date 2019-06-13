«الوقود الحيوي» الأكثر بحثاً على الإنترنت

المصدر: دبي - البيان

أشار تقرير صدر مؤخراً عن منصة «سيمراش» (SEMrush)، إلى تنامي اهتمام سكان دولة الإمارات بالميثانول والوقود الحيوي كمصادر لتوليد الطاقة، اعتماداً على الزيادة الكبيرة في عمليات البحث عن هذه المصطلحات عبر الإنترنت خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وجمعت دراسة أجرتها «سيمراش» بيانات تضمنت عمليات البحث الشهرية عن 11 نوعاً من الوقود المستخدم لتوليد الطاقة خلال تلك الفترة، وكشفت أن عمليات البحث المتعلقة بموضوع الكهرباء والطاقة كانت الأكثر شعبية بين سكان الإمارات، حيث ضمت المراكز الخمسة الأولى كلاً من الديزل والنفط والغاز الطبيعي والطاقة الشمسية.

قال آدم زيدان، مدير الاتصالات المؤسسية لدى «سيمراش» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يمكن أن نفترض أن معظم عمليات البحث التي يقوم بها الأفراد في مجال الطاقة تتعلق بالطاقة المستخدمة في المنازل أو السيارات، حيث تتعدد استخدامات الطاقة الكهربائية ومصادر توليدها من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة النظيفة. ومن المشجع أن نرى أن عمليات البحث الشهرية المتعلقة بموضوع الكهرباء في الإمارات تصب في خانة مصطلحات أنواع الوقود».