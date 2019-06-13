«هواوي»: لا نُخفي أي شيء عن العالم

المصدر: دبي - البيان

قال جون سافولك، رئيس الأمن السيبراني في شركة «هواوي» أمام مجلس العموم البريطاني: «لا حكومة الصين ولا غيرها من الدول طلبت من «هواوي» فعل أي شيء غير لائق فيما يخص الأمن السيبراني».

وأكد سافولك أن «هواوي» منفتحة تماماً أمام كافة الأفكار والآراء المبنية على حقائق وأسس علمية، وترحب تماماً بقيام الخبراء الخارجيين المستقلين بتحليل واختبار منتجاتها للتحقق من وجود أي ثغرات في التصميم الهندسي أو بأنظمة الشيفرات التي تستخدمها الشركة، وبيان ذلك أمام الرأي العام العالمي.

وقال سافولك: «نتعامل بمنتهى الشفافية ولا نخفي أي شيء عن العالم، ونفضل أن نبقى كذلك، لأن هذا النهج يمكّننا على الدوام من تحسين منتجاتنا وإضافة أبعاد ابتكارية جديدة بالتركيز بشكل مكثف على متطلبات عملائنا». وأضاف: «نريد أن يعثر الناس على أي ثغرات، ولا نهتم إن عثروا على ثغرة واحدة أو حتى ألف ثغرة، فلن يحرجنا ما سيعثرون عليه».