«كارنيكا» أول سفينة سياحية هندية تحط رحالها في دبي

المصدر: دبي- البيان

استقبلت دبي «كارنيكا»، أول سفينة سياحية من الهند تزور المنطقة بأكملها وستتخذ من ميناء راشد مركزاً لانطلاق رحلاتها في الخليج العربي.

وقد تمّ تدشين هذه السفينة الجديدة التابعة لشركة «جالش كروزس»Jalesh Cruises في حفل رسمي أقيم شهر أبريل الماضي في مدينة مومباي الهندية. وبهذه المناسبة تم تنظيم الاحتفالية التقليدية لتبادل الدروع والمفاتيح بين قبطان السفينة وممثلين عن لجنة دبي للسياحة البحرية وشركاء من القطاعين العام والخاص في دبي.

وستنظم الشركة رحلات دورية في الخليج العربي ابتداءً من يونيو وحتى منتصف سبتمبر 2019. ويمكن لمحبي الرحلات السياحية البحرية اختيار إحدى رحلتين يجري تنظيمهما أسبوعياً من دبي، بحيث تشمل رحلة يوم الجمعة كلاً من أبوظبي والبحرين، فيما تشمل الرحلة الثانية في يوم الإثنين مسقط وخصب.

وقال محمد عبد العزيز المناعي، الرئيس التنفيذي لـمراسي «بي آند أو» والمدير التنفيذي لميناء راشد: «يبرز وصول السفينة كارنيكا المكانة المتقدمة لميناء راشد بالنسبة لخطوط الرحلات البحرية الفاخرة على مستوى العالم، وتأكيداً على موقعه كوجهة سياحية رائدة في الشرق الأوسط. وقد أظهرت خدماتنا الفائقة أن ميناء راشد هو الوجهة المفضلة للزوار.

حيث زادت أعداد الزوار بنسبة 172 في المائة بين عامي 2014 و2018. وسنسعى دوماً لتسخير كل إمكاناتنا لتحقيق أهداف الإمارة ضمن الرؤية السياحية الهادفة إلى جعل دبي الخيار الأول للمسافرين حول العالم».

وقال جمال الفلاسي، مدير إدارة السياحة البحرية في دبي للسياحة: «يسرّنا الترحيب بأول سفينة سياحية هندية فخمة في دبي وهي«كارنيكا»، التي ستقوم برحلتها الأولى في منطقة الخليج العربي. ويعكس التعاون الوثيق بيننا وبين شركة «جالش كروزس» أهمية الهند كإحدى أبرز الأسواق المصدرة للزوار إلى دبي، والتي استقبلت منها خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 836564 زائراً.

ومن جهته، قال جورغن بايلوم، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة»جالش كروزس«:»إنه لشرف وفخر لنا أن نأتي بـ«كارنيكا»، أول سفينة سياحية هندية فخمة إلى دبي باعتبارها موطنها الثاني. وتتمتع السفينة ذات التصميم الجميل بمرافق ممتازة ذات معايير عالمية، وهي كفيلة بجذب الضيوف المحليين والدوليين.

ويبلغ وزن سفينة «كارنيكا»70,285 طناً، وقد قامت برحلتها الأولى من «مومباي» إلى «جوا» في أبريل الماضي.