8 مليارات درهم استثمارات الإمارات بالذكاء الاصطناعي خلال 10 سنوات

المصدر: دبي- البيان

كشف تقرير حديث، أن الإمارات تعتبر ثاني أكبر مستثمر إقليمي في تقنية الذكاء الاصطناعي على مدار السنوات العشر الماضية، وذلك لما توليه من اهتمام كبير لهذه التقنية بلغ حجم استثماراتها 2.15 مليار دولار (8 مليارات درهم).

وتوقع تقرير «نضج الذكاء الاصطناعي» في الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي أشرفت عليه شركة آرنست أند يونغ وبتكليف مباشر من شركة مايكروسوفت، أن تشهد مؤشرات الذكاء الاصطناعي تقدماً كبيراً على صعيد الشركات في دولة الإمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة خاصة مع وجود عدد كبير ومتزايد من المديرين التنفيذيين الذين يتطلعون إلى اعتماد هذه التقنية من أجل دفع عجلة خططهم الرقمية.

وأظهر التقرير أن 18 % من الشركات داخل الدولة تعتبر تقنية الذكاء الاصطناعي من أهم أولوياتها الرقمية، وأوضح أن 94 % من الشركات في دولة الإمارات أيضاً حققت فوائد لاستخدامها الذكاء الاصطناعي كجزء من أعمالها.

وأكد سيد حشيش المدير العام الإقليمي لدى مايكروسوفت الخليج، أن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء امتلاك بعض الشركات نضجاً عالياً بشأن أهمية تبني واستخدام الذكاء الاصطناعي يتمثل في إدراك المديرين التنفيذيين لقدرات هذه التقنية.