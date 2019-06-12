تقنية الجيل الخامس من إريكسون تفوق التوقعات

المصدر: دبي- البيان

دفع الزخم المبكر والسريع والحماس لتبني تقنية الجيل الخامس بإريكسون إلى توقع حصول زيادة إضافية في اشتراكات النطاق العريض المتنقل بمقدار 400 مليون على مستوى العالم بحلول نهاية عام 2024، وهو ما يفوق التوقعات.

وتتوقع نسخة يونيو 2019 من تقرير إريكسون للاتصالات النقالة أن يبلغ عدد الاشتراكات 1.9 مليار اشتراك في شبكات الجيل الخامس- بزيادة قدرها 27% عن نسخة نوفمبر 2018 التي توقعت أن يبلغ عدد الاشتراكات 1.5 مليار اشتراك. وقد ارتفعت التوقعات الأخرى على نحو ملحوظ نتيجة للتبني المتسارع لتقنية الجيل الخامس، ومن المتوقع أن تصل تغطية هذه التقنية إلى 45% من سكان العالم بحلول نهاية عام 2024.