اليابان توقف «سيتي جروب جلوبال» عن العمل جزئياً

المصدر: طوكيو - د ب أ

تعتزم وزارة المالية اليابانية وقف شركة «سيتي جروب جلوبال ماركتس جابان» التابعة لمجموعة «سيتي جروب» المصرفية الأمريكية العملاقة عن العمل كـ«شريك خاص لسوق السندات الحكومية اليابانية» لمدة شهر، اعتباراً من 13 يونيو الجاري وحتى 12 يوليو الماضي.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء، أن قرار وقف الشركة عن العمل جاء على خلفية اكتشاف فشلها في رصد التلاعب في سوق السندات الحكومية اليابانية. يذكر أن نظام «الشريك الخاص لسوق السندات الحكومية» موجود في الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة، ويتيح لعدد محدد من شركات الخدمات المالية والوساطة بالعمل «كمتعامل رئيسي» في هذه السوق.

وبحسب موقع وزارة المالية اليابانية على الإنترنت، فإن قرار وقف شركة «سيتي جروب جلوبال ماركتس جابان» عن العمل استند إلى تحرك إداري من جانب هيئة الرقابة المالية اليابانية ضد الشركة بعد التأكد من وجود ثغرات في نظام الشركة لمراقبة التداول في سوق المشتقات المالية.