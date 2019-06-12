«اتصالات» توفر شبكة الجيل الخامس في مبنى مطار أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

حققت «اتصالات» إنجازاً جديداً من خلال توفيرها شبكة الجيل الخامس «G5» في مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد لتصبح أول شركة اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمكن من توفير تلك الشبكة داخل مطار دولي.

وتمكنت «اتصالات» من تحقيق هذا الإنجاز اعتماداً على نظام «C-Band» النظام الأول من نوعه الذي يدعم تغطية هذا النوع المتقدم من الشبكات داخل المباني وبسرعة تحميل بيانات عالية تصل إلى 1 جيجابت في الثانية.

يأتي الإنجاز ثمرة التعاون الوثيق بين «اتصالات» و مطارات أبوظبي لنشر تكنولوجيا الجيل الخامس قبل الافتتاح الرسمي لمبنى المطار الجديد.

وقال سعيد الزرعوني نائب رئيس أول شبكات الهاتف المتحرك في «اتصالات»: يأتي هذا الإنجاز في سبيل جعل شبكة الجيل الخامس منصة تسهم بتعزيز تجربة عملاء مبنى المطار الجديد الرقمية والارتقاء بها ، مشيراً إلى أن شبكة الجيل الخامس جاهزة لتزويد العملاء بالخدمات من خلال أجهزة الهواتف المتحركة المتوافقة مع هذه الشبكة داخل الدولة.