تسهيلات لإصدار تأشيرة سياحية لزوار موسم جدة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت اللجنة المنظمة لموسم جدة عن إطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية التي تستهدف بشكلٍ خاص زوار هذا الحدث الفريد، الذي يهدف لإبراز الفرص التنموية وتسليط الضوء على المملكة بوصفها إحدى الوجهات السياحية الرائجة على الصعيد العالمي.

تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المبذولة لرفع زخم تدفق السياح والزوار إلى المدينة الساحلية، والإسهام في إنجاح موسم جدة في نسخته الأولى.

وأشار المهندس رائد أبو زنادة، المشرف العام على موسم جدة، إلى أهمية المبادرة التي يتوقع أن يكون لها دور محوري في إنعاش القطاع السياحي الوطني، وستدعم موسم جدة بشكلٍ خاص، وقال: «نحن سعداء بهذه المبادرة التي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بكل ما من شأنه الارتقاء بقطاع السياحة، وحرصها على مواكبة متطلبات التنمية الجديدة، حيث تعد السياحة اليوم محركاً أساسياً للاقتصاد الوطني، وعنصراً مهماً في التنويع الاقتصادي الذي تتطلع المملكة لتحقيقه».