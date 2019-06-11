مطارات دبي تحظر المنتجات البلاستيكية المعدة للاستخدام لمرة واحدة 2020

المصدر: دبي - البيان

تعهدت مطارات دبي بأداء دورها في تخليص كوكب الأرض من المنتجات البلاستيكية المعدة للاستخدام مرة واحدة، من خلال الإعلان عن نيتها حظر استخدامها في الساحات المخصصة للمستهلكين في أكثر المطارات الدولية ازدحاماً على مستوى العالم بدءاً من يناير 2020.

وتقوم مطارات دبي كل عام بإعادة تدوير ما يزيد على 43000 طن من الورق والزجاج والمخلفات الأخرى للحد من تأثيرها على البيئة. وعلى مدار الأشهر الستة الماضية فقط، تمكنت مطارات دبي من جمع 16 طناً من الزجاجات البلاستيكية وأغطية الزجاجات المعدة للاستخدام مرة واحدة والتخلص منها.

وقال يوجين باري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي: «في مطار يستقبل ما يقرب من 90 مليون شخص كل عام، نؤمن بقدرتنا على إحداث فرق ملموس من خلال خفض استهلاك المنتجات البلاستيكية المعدة للاستخدام مرة واحدة في الساحات المخصصة للمستهلكين بل إزالة استخدامها نهائياً.

واليوم، نلتزم العمل مع جميع شركائنا في قطاعي الامتياز والضيافة لتحقيق هذا الهدف بدءاً من 1 يناير 2020».

وتأكيدا على هذا الالتزام قامت مطارات دبي الأسبوع الماضي بمناسبة اليوم العالمي للأرض بالتعاون مع أكثر من 106 شركات تدير أعمالها في مطار دبي الدولي باستعراض التأثير الإيجابي الذي يمكن إحداثه من خلال القضاء على الممارسات والمواد التي من شأنها الإضرار بالبيئة. وتم تفعيل مجموعة متنوعة من التدابير بما في ذلك حظر استخدام الأدوات والأكياس البلاستيكية والإيصالات الورقية.

وتضمنت الجهود التخلص من (مصاصات الشرب البلاستيكية) التي تعد واحداً من المنتجات البلاستيكية المعدة للاستخدام مرة واحدة الأكثر انتشاراً، وفي يوم واحد فقط نجح هذا التعهد في حظر توزيع أكثر من 150000 مصاصة للشرب. وهو ما يعادل 30000 كم من البلاستيك ما يمثل خطوة جيدة جداً في الاتجاه الصحيح.