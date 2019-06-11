تباطؤ نمو قطاع التشييد في أيرلندا خلال الشهر الماضي

المصدر: دبلن - د ب أ

أظهر تقرير اقتصادي، تباطؤ نمو نشاط قطاع التشييد في إيرلندا خلال مايو الماضي.

وذكرت مؤسسة «آي.إتش.إس ماركيت» أن مؤشر «أولستر بنك» لمديري مشتريات قطاع التشييد، تراجع خلال مايو إلى 54.9 نقطة، مقابل 56.6 نقطة خلال أبريل. يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة، تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع.

في الوقت نفسه، سجل نشاط قطاع الإسكان أسرع وتيرة نمو للنشاط خلال الشهر الماضي، وذلك للشهر الخامس على التوالي. قد تراجع مؤشر قطاع الإسكان إلى 58.3 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 60.5 نقطة خلال الشهر السابق، لكنه ظل أعلى المؤشرات الفرعية الثلاثة.