75 ٪ من الشركات تستعين بخبراء لتقييم سلوك الذكاء الاصطناعى بحلول 2023

المصدر: نيويورك - وكالات

توقعت «جارتنر» أنه بحلول 2023، ستقوم حوالى 75 % من المؤسسات الكبيرة بتوظيف اختصاصيين من الذكاء الاصطناعي بمجال الطب النفسي الشرعي والخصوصية وثقة العملاء، لحماية سمعة العلامات التجارية. تأتى الخطوة رغم اتهام تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بالتحيز القائم على العرق أو العمر.

وقال جيم هير نائب رئيس الأبحاث بجارتنر: «هناك حاجة إلى أدوات ومهارات جديدة لمساعدة المؤسسات على تحديد هذه المصادر المحتملة للانحياز، وبناء مزيد من الثقة في استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، وتقليل مخاطر العلامات التجارية للشركات». وتقوم قطاعات مثل التمويل والتكنولوجيا بنشر مجموعة من أدوات وتقنيات إدارة المخاطر والذكاء الاصطناعي لحماية السمعة والمخاطر الأمنية.