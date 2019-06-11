«مايكروسوفت» تعتزم استثمار 100 مليون دولار في إفريقيا

المصدر: نيويورك - وكالات

أعلنت «مايكروسوفت» عن عزمها استثمار 100 مليون دولار في إفريقيا بغرض إنشاء مركز للتنمية التكنولوجية على أن يكون له فرعان أحدهما في كينيا والآخر في نيجيريا.

وأكدت الشركة في بيان أنها اتخذت هذا القرار لأن إفريقيا تشكل سوقاً جديداً بالنسبة لها كما أنها تتمتع بعدد كبير من المميزات أبرزها وفرة الأيدي العاملة.

وقال جيم جالفيز المدير الإقليمي لشركة «مايكروسوفت» في المنطقة، إنه من المقرر افتتاح المركز خلال خمسة أعوام من الآن، مشيراً إلى أن إفريقيا تعد أرض المستقبل نظرًا لما تتمتع به من مميزات. وأوضح أن المسؤولين بالشركة بدأوا يعملون على البنية التحتية اللازمة للاستفادة من هذه الفرصة وفتح الباب أمام كافة الدول الإفريقية لذلك قامت الشركة في البداية بإنشاء مركز بيانات متكامل في جنوب إفريقيا.